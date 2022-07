Jak rozpoznat nová policejní BMW? Je to obtížnější než u superbů

Během pátečního předání bylo navíc patrné, jak moc se policie snažila identitu policejních vozů skrýt. A to ještě pečlivěji než právě u dvou generací superbů, se kterými skrytý způsob měření začala.

Druhé dříve viditelné policejní „vylepšení”, tedy zářivě stříbrné rampy s vizuální signalizací, už je také minulostí. LED diody, které se rozsvítí na pokyn posádky, jsou umístěny nikoli na sklech, ale až pár centimetrů za sklem, a to jak zezadu, tak zboku.

Pomoci tak může primárně to, jakou konfiguraci vozu muži zákona používají. Předně jde o aktuální BMW řady 5 Touring, tedy v karoserii kombi.

Že by snad mělo být na první pohled jasné, že jde o výkonný šestiválec a nikoli základní dieselový dvoulitr? Není tomu tak. Pryč jsou totiž i doby, kdy BMW nechalo rozpoznat, o jakou motorizaci a s kolika válci se jedná, a to jen podle koncovek výfuků.

Ani absence populárního M paketu, který vizuálně odlišuje vozy BMW už desítky let, zvídavým šoférům nepomůže, protože ten se v současné chvíli na zádi u řady 5 liší jen tmavým zbarvením zmiňovaných výfukových koncovek. Příď má pak viditelně agresivněji ztvárněný nárazník.

Může to tedy znít jako paradox, ale i když tentokrát policie pro skrytý dohled sáhla do prémiových vod místo mladoboleslavské značky, o nic výrazněji takové vozy na silnicích působit nebudou, a to zejména díky pečlivě schovaným úpravám.