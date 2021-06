Jak přežít parné léto v autě

Cestování automobilem a horké počasí, to není úplně ideální varianta. Vysoké teploty nejsou dobré jak pro fyzickou, tak pro psychickou pohodu řidiče, který ale musí být na jízdu i tak připravený a musí počítat s tím, že stejné podmínky působí i na další stovky řidičů kolem něj. Jak ale zajistit, abychom za volantem v parném létě tolik netrpěli?

Příprava na léto

Abychom mohli vůbec v létě jezdit svým vozem bez toho, aniž by to bylo nepříjemné či dokonce nebezpečné, měli bychom autu věnovat trochu času. Úplným minimem by měla být dezinfekce klimatizace, která filtruje vzduch a pochopitelně se na ní usazují nežádoucí částečky či roztoči.

„Pokud filtr nevyměníte a zhruba jednou ročně nenecháte klimatizaci dezinfikovat, vytváříte pro bakterie, viry a plísně ideální prostředí pro jejich množení ve filtru, výparníku, rozvodech klimatizace. No, a jakmile pustíme klimatizaci, leccos z toho se vzhledem k zanesenému filtru dostává zpět do kabiny. Mastnoty na filtru pak vše doplňují zápachem,“ radí například český motoristický spolek ÚAMK.

Pro ty, kteří by pak chtěli do svého auta investovat více peněz je tu i možnost zatemnit si některá okna fólií. Tato cesta totiž výrazně sníží teplotu ve vozidle poté, co ho necháte stát na rozpálením slunci. Pro ty, kteří ovšem nechtějí utratit přibližně 3 tisíce korun, je tu stále možnost. Za přední sklo lze dát i běžnou fólii, která stojí pár stovek.

Vybírejte si, kde parkujete

Nejlepším místem, kde v létě parkovat, je samozřejmě to, kam nesvítí slunce. Neznamená to ovšem, že když tam slunce nesvítí v momentě příjezdu, že tam nebude svítit za tři hodiny. Ideální je proto předvídat nebo volit místa v podzemních garážích či pod přístřešky.

Předejdete tak řadě problémů, protože v autě zaparkovaném na slunci může teplota hravě vystoupat neúnosně vysoko. Není pak výjimkou, že se řidič či spolujezdec v interiéru spálí o některý rozžhavený komponent. A to může pořádně pokazit dovolenou.

Větrat, větrat, větrat

Proudění vzduchu v jakémkoli prostoru snižuje okolní teplotu. A byť se to nemusí zdát, parkování s pootevřenými okénky pomůže tomu, abyste místo do auta nepřišli do rozpálení pece. Pokud se tak ale stane, udělejte to v nejlepším případě s malým předstihem, abyste před jízdou mohli vůz vyvětrat a až poté naplno pustit klimatizaci nebo ventilaci.

„I když auto stojí na horkém místě, nezačínejte vše spuštěním klimatizace. Naopak, nejdříve i po nějakou dobu jízdy, větrejte jen otevřením oken. Teprve následně zapněte klimatizaci,“ píše ÚAMK.

Asi také dobře víte, že klimatizace funguje dobře jen v uzavřeném prostoru. To je sice pravda, ale při efektivním ochlazování interiéru musí teplý vzduch někam mizet, proto je dobré alespoň na začátku nechat otevřená zadní okénka. Až se pak teplota v autě sníží, stáhněte intenzitu klimatizace a okna zavřete.

Jak správně na klimatizaci?

Horké léto může klimatizace v autě hodně zpříjemnit, ale většina z nás ví, že ho může také výrazně pokazit. Základem je fakt, že dle mnoha studií je ideální teplota pro automatickou klimatizaci asi 22 až 24 stupňů Celsia. Souhrnně se uvádí, že by teplota ve voze měla být asi o 5 až 7 stupňů Celsia nižší než venku.

Další hlavní zásadou je vyvarování se takzvaného „ledování“. To znamená nedávat klimatizaci, včetně manuální verze, na nejnižší stupeň a už vůbec ne směřovat její výdechy přímo na obličej či dokonce na tělo a klouby. Jedním důvodem je hrozba teplotního šoku a následného nachlazení či angíny.

„Dalším důvodem jsou vaše trapézové svaly a krční páteř. Dlouhé a silné chlazení přináší dva problémy – tuhnutí především trapézových svalů, stejně jako možné prochlazení, a dokonce zablokování krční páteře,“ uvádí studie ÚAMK.

Třetím úskalím jsou pak naše oči, které při častém používání klimatizace doslova trpí. Systém totiž z principu odstraňuje ze vzduchu přebytečnou vlhkost, čímž ho vysušuje. Oči ale vlhkost potřebují pro správné fungování, a proto při delším pobytu v kabině překlimatizovaného auta rudnou a pálí.

V autě nic nenechávat

Jak už jsme psali, a také vyzkoušeli v praxi, teplota v zaparkovaném autě dokáže být velice vysoká, a dokonce životu nebezpečná. I proto nenechávejte v autě domácí zvířata nebo děti. Toto upozornění sice vídáme každé léto, nicméně případy, kdy někdo v horkém autě přijde o život, nijak dramaticky neubývají.

Teplotu v autě lze snižovat již zmiňovaným pootevřením okének, zatemněním předního skla nebo zatažením střešního okna.

Péče o tělo a mysl

V poslední řadě v našem článku, ale v první v případě řidiče, je správné fyzické a psychické nastavení. Za volant by měl totiž každý šofér sedat maximálně soustředěný a připravený člověk, což bývá v horkém létě někdy problém. Řidič by se tak měl o sebe i své spolujezdce dobře starat. S tím souvisí hlavně pitný režim, kdy by měl dospělý člověk vypít denně asi 3 litry vody. Do tohoto množství se ovšem nepočítá káva nebo čaj.