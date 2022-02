Jahn: Na škodovky se teď čeká nejméně půl roku

Prodali jsme 878 200 vozů, což v rámci možností považuji za dobrý výsledek. Minulý rok jsme skončili s velmi nízkým skladem a s velkým počtem objednávek, těch jsme měli na konci roku 430 tisíc. Z toho je vidět, že zájem o nová auta byl i v těchto podmínkách velký, a to i přesto, že se musí na auta dlouho čekat.

Je to hodně příjemné auto a k jeho prodeji přispělo i to, že výroba tohoto modelu nebyla tolik omezována. Díky kamiqu nás nebude tolik bolet, že není v portfoliu nová Fabia Combi. O modely SUV, kam kamiq patří, je obecně velký zájem a ukazuje se, že tato auta mohou nahradit verze kombi.

Velký vliv měla pandemie a čipová krize. Ta nás tam postihla více. Příděl komponentů tam byl menší, takže se velmi propadla výroba. Prodali jsme tam vše, co jsme vyrobili, a skončili jsme tam s prázdnými sklady. Co se vyrobilo, to se prodalo.