Interiér nové Škody Octavia? Překvapil by hlavně volant

A ještě níže si všimněte voliče samočinné převodovky, který je hodně podobný tomu v novém Volkswagenu Golf. Na rozdíl od současné Octavie to už není páka, nýbrž malý přepínač, který se – předpokládáme – bude vždy vracet do původní, středové polohy.

Na fotkách palubní desky žádné maskování nevidíme, i když samozřejmě i na potvrzení, zda se skutečně díváme na vnitřek Octavie, budeme muset do 11. listopadu vydržet. Na druhou stranu, co jiného by to mohlo být, když to koresponduje s fotkami maskovaného prototypu kombíku.