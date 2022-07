Hravě, bez chromu a kůže. Mini vstupuje do nové éry s elektromobilem Aceman

Značka Mini bude do roku 2030 zcela elektrická. Cestu k takovému kroku předznamenají modely, které svým novým designovým jazykem reprezentuje koncept Aceman. Vznikne z něj elektrický crossover velikostí mezi standardním hatchbackem a SUV Countryman.

„Tento koncept ukazuje, jak se MINI mění s ohledem na svou čistě elektrickou budoucnost a co značka představuje: elektrifikovaný pocit z jízdy jako v motokáře, pohlcující digitální zážitky a jednoznačný důraz na minimální ekologickou stopu,“ říká Stefanie Wurstová, ředitelka značky.

Délka studie činí 4,05 metru, šířka 1,99 m a výška 1,59 m. „Je to Mini, takže kola musí mít v rozích a převisy karoserie musí být co nejkratší,“ říká v rozhovoru pro Novinky šéfdesignér značky Oliver Heimler a odkazuje na původní vůz ze šedesátých let, který vznikl na minimalizovaném půdorysu.