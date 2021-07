Chcete ojetý elektromobil? Youtuber zdůrazňuje vážné riziko

Říkají nám, že jednou budeme všichni jezdit elektromobily, i kdybychom nechtěli. Deset, dvacet, padesát let poté, co skrz různé emisní regule de facto zmizí z prodeje auta se spalovacími motory, postupně vymizí taková auta i z trhu ojetin. Takže i ten poslední „odmítač” bude muset koupit elektromobil, nebude-li do práce chtít jezdit svým opečovávaným veteránem.

Jenže k ojetým autům se vždy vážou rizika poruch, která ve většině případů zákazníci nových aut řešit nemusí. U elektromobilů je debata zejména o životnosti baterie; všichni výrobci na ni dávají několikaletou záruku, ale jak to bude skutečně vypadat, se dozvíme právě až za deset, patnáct let.

U značky Tesla nicméně už dnes existuje na světě dostatek osmi a devítiletých aut na to, aby se o dlouhodobé spolehlivosti dalo hovořit. Americký youtuber Tyler Hoover si jednu takovou – je stará 8 let a 4 měsíce a má najeto 97 tisíc mil (156 tisíc km) – koupil. Po pár týdnech bezstarostné jízdy ho čekalo nepříjemné překvapení spojené právě s její baterií.

Najednou se totiž objevila závada, kvůli které je možné ji nabít jen na dojezd 49 mil (79 km). Běžná praxe automobilky v takovém případě je přitom vyměnit celou baterii. To by nebyl problém, kdyby auto bylo v záruce – servis by prostě autu dal novou baterii bezplatně a starou by si zrepasoval a nějak využil.