Česko má první veřejnou stanici k čerpání vodíku. Stojí v Ostravě

Plnička určená pro osobní vozidla se nachází ve Vítkovicích u vjezdu do výrobního areálu společnosti Cylinders Holding. Už je registrována do evropské sítě vodíkových stanic. „Při výběru technologie jsme už předem počítali s nízkou energetickou náročností, což se povedlo,“ uvedl Broskevič.

„Myslíme si, že to je přesně ta plnička, která by mohla být pro firemní flotily, pro obce, města, protože tam přistavíte auta a nepotřebujete okamžitě odjet. Můžete celou flotilu obhospodařit třeba večer, přes noc,“ řekl Broskevič. Zatím se počítá s plněním okolo deseti aut denně.

Osobní auto s vodíkovými palivovými články má spotřebu v závislosti na stylu jízdy zhruba 0,8–1,2 kg vodíku na 100 km. Výhodou je také bezhlučný a bezemisní provoz; z výfuku vytéká jen čistá voda. Podle vodíkové strategie ČR, kterou loni schválila vláda, by cena jízdy na nízkouhlíkový vodík v autech mohla do roku 2027 klesnout na úroveň použití motorové nafty.

Ministři dopravy zemí Evropské unie se letos v červnu shodli na tom, že všechny velké silnice v Evropě by měly být do konce roku 2025 vybaveny na každých 60 kilometrech dobíjecí stanicí pro osobní elektromobily, o pět let později i pro nákladní auta. Rovněž do konce roku 2030 by na každých 200 kilometrech těchto silnic mělo jít doplnit palivo v autech na vodík.