Bugatti 57S bylo 50 let ukryté, nyní je na prodej

K aukci mimořádného vozidla dojde 19. února v rámci akce Bohmans Legends of the Road Sale. Bugatti vyrobilo tento konkrétní model v roce 1937 a původně si ho objednal Robert Ropner, člen rodiny Ropner Shipping Line a podle jeho požadavků na karoserii pracovala firma Corsica of London. Od roku 1969 byl vůz mimo silnice, ukrýval se v garáži svého zesnulého majitele Billa Turnbulla.