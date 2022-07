Auta se spalovacími motory ve hře i po roce 2035, ovšem na syntetická paliva

Zatímco běžné palivo, které do svých aut tankujeme dnes, vzniká rafinací ropy, umělá paliva vznikají chemickou reakcí vodíku a oxidu uhličitého. Jejich spalování produkuje výrazně čistší emise a vhodný výrobní proces z nich dělá uhlíkově neutrální palivo. Výhodou syntetických paliv je, že si vynutí pouze částečnou úpravu klasických spalovacích motorů a lze pro ně využívat současnou čerpací infrastrukturu.

Na syntetických palivech už nějakou dobu pracuje řada automobilek. Např. Porsche masivně investuje do továrny na syntetická paliva, která by za použití „zelené“ elektřiny získávala vodík elektrolýzou vody a oxid uhličitý by zachytávala ze vzduchu. Spojením těchto dvou prvků má vznikat čistý metanol, který tvoří základ syntetického paliva.