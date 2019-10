Americké crashtesty budou přísnější, inspirují se v Evropě

Zavedeny by měly být právě elektronické systémy bezpečnosti do výsledkových listin, změnit by se měly nárazové testy, kde by se měly začít používat nové figuríny, nově by také mělo být hodnoceno, jak je auto bezpečné při střetu s cyklistou. Nástup by přitom měl být dost rychlý – už od příštího roku.