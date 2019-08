laz, Novinky

Je veřejným tajemstvím, že probíhá neoficiální souboj mezi oddělením BMW Motorsport a úpravcem Alpina. Konkrétně souboj výkonový. Klidně i o pár kilowattů stačí jednomu překonat toho druhého v rámci stejné řady od BMW.

Zkrátka Alpina je tu od rychlosti spojené s cestovním komfortem a luxusně zpracovaným interiérem. Jenže právě takovým automobilkám jdou do cesty nejen emisní či hlukové nařízení. Ale také čím dál více sešněrované rychlostní limity na silnicích.

„Zvěsti o aktivních omezovačích rychlosti v autech nebo o zavedení limitů na německých dálnicích se začínají objevovat v souvislosti s rokem 2025. Doufám, že je to ale ještě dále,” říká v rozhovoru pro australský magazín Which Car šéf Alpiny Andreas Bovensiepen s tím, že to podle něj bude mít přímý dopad na prodeje silných aut. Zákazníci totiž dále ztratí motivaci taková auta kupovat.

BMW Alpina B5 Bi-Turbo

„Pokud takové restrikce přijdou, očekáváme propad prodejů. Stejná věc podle mě postihne všechny výrobce výkonných vozů. Na druhou stranu lidé ještě zcela neztratí motivaci si silná auta kupovat. Je to jako s drahými hodinkami, lidé si vždy budou užívat drahých, rychlých aut,” doplňuje.

Dostaneme horší auta?



Bovensiepen odkrývá i otázku kvality aut, které by měly instalovaný omezovač rychlosti. V této souvislosti se hovoří o tvrdém limitu 120 km/h.

„Spousta automobilek si řekne, proč investovat do komponent odpružení, když auta stejně nepojedou opravdu rychle. Potřebujete menší brzdy, pneumatiky mohou mít směs s menší přilnavostí ve prospěch výdrže a redukce valivého odporu,” upozorňuje Bovenspien na fakt, že se zavedením tvrdých rychlostních omezovačů můžeme od většiny automobilek dostat vlastně jízdně horší vozy.