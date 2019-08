mb, Novinky

Automobilka Volkswagen má letos odhalit nový Golf. Nikoliv na frankfurtském autosalonu, nýbrž později, nejspíš během října letošního roku. Dost možná však jeho vzhled nebude velkým překvapením, neboť internet oblétly fotky údajně nemaskovaného kusu.

Podle webu Carscoops se původně objevily na instagramovém účtu s názvem _adrianmay, odkud ale rychle zmizely. Tyhle visí na jiném účtu, ale jsou to stejné obrázky.

Pokud se skutečně díváme na nový Golf bez maskování – fotky nejsou dost kvalitní na to, aby šlo najít nějakou maskovací pásku – vidíme, že se designéři snažili co nejvíc zdůraznit šířku auta, a to jak vpředu otvorem pro vstup chladícího vzduchu, tak i vzadu několika horizontálními linkami.

Zbytek ale překvapením příliš není, design je evoluční spíš než revoluční a největší změnou jsou jinak tvarovaná přední světla. A jejich tvar už naznačily starší obrázky maskovaných prototypů.

Nový Golf má být v čele své třídy co do konektivity, má mít standardem digitální přístrojový štít a také má dostávat softwarové aktualizace po internetu. To také znamená, že úroveň jeho zabezpečení proti útokům hackerů musí být podstatně lepší, než je to u auta, které není připojeno k internetu.