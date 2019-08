mb, Novinky

„Příští BMW M3 bude mít nový motor S58, který představíme v X3 M a X4 M,” uvedl s tím, že ve standardní verzi bude mít 480 koní a ve verzi Competition to bude 510 koní. Samozřejmě to bude zážehový řadový šestiválec se dvěma turbodmychadly.

Již starší informace tímto směrem hovořily o tom, že M3 dostane pohon všech kol z M5 – tedy systém, který umožňuje přední nápravu zcela odpojit a jezdit jako se zadokolkou. S tímto pohonem ale má být k mání jen automatická převodovka.

Manuální převodovku by měla dostat verze, jejíž pracovní označení zatím zní „Pure”, tedy „čistý”. S tou bude mít i pohon čistě zadních kol, takže lze očekávat nižší celkovou hmotnost. Má mít i elektronicky řízený samosvorný diferenciál.

Dosavadní BMW M3 gen. F80

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Verze Pure však má mít i nižší výkon – hovoří se o zhruba 450 až 460 koních. Podle magazínu je to to proto, že BMW aktuálně nemá manuální převodovku, která by zvládla přenést větší točivý moment než 650 N.m. Tyto informace mají platit jak pro čtyřdveřovou M3, tak i pro dvoudveřovou M4.

Doufejme, že se tyto predikce naplní všechny. V manuální převodovce by BMW mělo zásadní konkurenční výhodu oproti Audi a Mercedesu, které u svých vrcholových variant aut stejné třídy nabízejí jen automatické řazení. Všechno se dozvíme na frankfurtském autosalonu v září letošního roku.