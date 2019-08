ČTK

Společnost FCA oficiálně představila návrh na fúzi s Renaultem koncem května, začátkem června jej však překvapivě stáhla. Stažení návrhu zdůvodnila tím, že pro úspěšné spojení podniků "v současnosti ve Francii neexistují politické podmínky".

Manley ale nyní v rozhovoru s listem Financial Times uvedl, že pokud by se podmínky změnily, fúze by se mohla uskutečnit. Spojením automobilek by vznikl třetí největší výrobce aut na světě za společnostmi Toyota a Volkswagen.

Fiat Chrysler Group

FOTO: FCA

Sloučený podnik by ročně vyráběl zhruba 8,7 milionu automobilů. Při započtení produkce aliančních partnerů Renaultu - japonských automobilek Nissan a Mitsubishi - by všechny podniky dohromady vyráběly kolem 15 milionů aut ročně.

Francouzská vláda vlastní v Renaultu významný podíl a kladla si přísné podmínky ohledně zachování pracovních míst, možností spolurozhodovat o řízení firmy a podmínek pro akcionáře. Francie si také přála získat souhlas k fúzi od Nissanu, ten však uvedl, že se hlasování zdrží.