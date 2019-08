Volkswagen už pracuje na novém Tiguanu, má mít hybrid i samořízení

První generace Volkswagenu Tiguan byla na světě asi deset let. Ta druhá, jak to vypadá, bude mít životní cyklus podstatně kratší. Podle webu Auto Express se už pracuje na jejím nástupci, který by se měl na trhu objevit v roce 2022, tedy šest let od představení současné generace.