Automobilka Audi nejdřív představila větší a výkonnější verzi elektromobilu e-tron, která má i větší dojezd. Je lákadlem pro ty, kteří chtějí vůz se zajímavými parametry, anebo chtějí mít nové Audi dřív než ostatní - a jsou ochotni za něj zaplatit spoustu peněz.

Nyní přichází na svět levnější verze, jejíž parametry nejsou tak oslnivé, pro lidi, co prostě chtějí jezdit elektrickým Audi. Mohla by přesvědčit ty, kteří ještě váhali, nebo kterým se dosud zdála cena příliš vysoká. Ovšem, nečekejte, že bude slabší verze nějak levná, pořád je to elektromobil, a navíc Audi; přesnou cenu ještě neznáme, ale pravděpodobně spadne pod dva miliony korun.

Kromě znaku na zádi se slabší verze nepozná.

Samozřejmě že elektromobil má kompletní přístroje elektronické.

Technika bude snížené ceně odpovídat. Hlavně jde o baterii s kapacitou 71 kWh místo 95. Nižší je také kombinovaný výkon elektromotorů - 230 kW oproti 265 kW u silnější verze. Vůz má na jedno nabití dojet přes 300 km a snížená je i maximální rychlost - z 200 na 190 km/h.

Audi e-tron 50 quattro si u 11kW nabíječky postojí sedm hodin, podporuje však až 120kW rychlonabíječky. A výhodou této verze bude kromě nižší ceny i nižší hmotnost. Jaká přesně, zatím nebylo oznámeno, ale 55 quattro váží 2,5 tuny a každé snížení se počítá.