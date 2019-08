mb, Novinky

„Jak se automobilky vydávají cestou k samočinnému řízení a elektrifikaci, je třeba vědět, jestli i spotřebitelé jdou po stejné cestě a stejným směrem. A nevypadá to, že by to tak bylo,” komentuje studii Kristin Kolodgeová z analytické společnosti J.D. Power.

Ve spolupráci s firmou SurveyMonkey se zeptala 5749 lidí na to, jaký mají názor na autonomní vozidla, a 5270 lidí na to, co říkají na tzv. bateriové elektromobily. To jsou takové, které nemají žádný palubní generátor elektřiny, např. tedy Mercedes EQC.

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic patří k nejnovějším elektromobilům na trhu.

FOTO: Mercedes-Benz

Studie přišla s „indexem důvěry v mobilitu” (orig. Mobility Confidence Index) a jeho pomocí na škále od nuly do stovky ukazuje, jak lidé věří určitému aspektu mobility budoucnosti. S tím, že stovka je samozřejmě plná důvěra.

Autopilotům lidé nevěří



Samořídící auta dosáhla celkového indexu 36, což není valný výsledek. Z několika podkategorií je nejhorší index u samotné jízdy samořídícím autem, a to 34. Těsně druhé nejhorší je sdílení silnice s jinými samočinnými vozy. To má index 35.

Tohle kolem sebe „vidí” autonomní BMW řady 7.

FOTO: BMW

Devětatřicet procent dotazovaných dle tiskové zprávy „není nadšeno” z jakýchkoliv samočinných služeb včetně doručování nebo veřejné dopravy. Největší obavy u lidí panují z technických problémů a chyb vozidel (u 71 % lidí), z možného hackerského útoku (u 57 % lidí) a z právní odpovědnosti, když autopilot způsobí nehodu (u 55 % lidí).

Zajímavé je, že názor na autonomní řízení je dost závislý na tom, co o této problematice dotazovaný ví. Dvě třetiny lidí uvedly, že vědí málo nebo vůbec nic. 71 % spotřebitelů by zvážilo pořízení samořídícího auta, kdyby měli o technologii hodně informací. Z těch, kteří říkají, že nevědí vůbec nic, by o pořízení uvažovalo jen 25 %.

Elektrická auta se dostala nad půlku



U elektromobilů je to podobné, ovšem nevypadá to tak špatně - index důvěry je 55. Nejhorší čísla vykázaly pravděpodobnost, že si člověk pořídí elektromobil (39), a spolehlivost ve srovnání s benzínovým autem (49).

Malým elektromobilem Renault Zoe R110 Z.E. 40 bez rychlonabíjení lze dojet z Prahy až pod Praděd v Jeseníkách.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Většina lidí má obavy z dostupnosti nabíjecích stanic (64 %) a z dojezdu (59 %). Ještě víc lidí očekává, že elektroauta ujedou na jedno nabití více než 480 km (77 %) a že energie k dojetí 320 km se dobije za méně než půl hodiny (74 %).

I v případě elektrických aut mělo na odpovědi vliv, nakolik s nimi měl dotazovaný zkušenosti. Nulové byly u 68 % lidí a z nich by uvažovalo o pořízení jen 40 %. Naopak z těch dotazovaných, kteří už elektromobil měli, by 75 % uvažovalo o pořízení dalšího stejného auta.

Nissan Leaf 3.Zero e+

FOTO: Nissan

Výsledky ukazují běžný jev, že lidé hodnotí i to, o čem nemají mnoho informací. Ale také z nich lze vyvodit, že čím víc informací se k lidem dostane, a to ať už o autech samořídících nebo elektrických, tím více jim budou nakloněni. A i kdyby nebyli, i jejich odmítavý názor bude založen na lepší znalosti tématu.