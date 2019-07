mb, Novinky

Ve všech svých generacích měl Chevrolet Corvette motor před kabinou a na výběr mezi manuální a automatickou převodovkou. Ve všech, kromě té nejnovější označené C8. Že je motor uprostřed, víme už dlouho, ale v manuální převodovku pořád šlo doufat.

Nyní už nám nezbývá ani to – podle slov samotného šéfinženýra modelu Corvette Tadge Juechtera manuál nebude. Důvod je na sportovní auto vážně kuriozní – prodeje by byly příliš malé na to, aby se subdodavateli vyplatil vývoj a výroba.

Chevrolet Corvette Stingray 2020.

„Nenašli jsme – čestné slovo – nikoho, kdo by do toho šel. Protože stejně jako s dvouspojkou by to musela být speciálně vyvinutá převodovka,“ uvedl Juechter pro web MotorAuthority. „To odvětví umírá – stavění manuálních převodovek,“ dodal.

Jak je to možné, když se Porsche se zlou potázalo poté, co zkusilo v 911 GT3 nabídnout jen dvouspojku, a v reakci na nespokojenost fanoušků i zákazníků manuál vrátilo? Juechter staví na vlastních číslech – jen 15 % ostrých verzí Z06 se v poslední době prodávalo s manuální převodovkou.

Chevrolet Corvette Z06 gen. C7.

Pro úplnost dodejme, že když se corvette v roce 1953 představila, neměla nejen manuál, ale ani osmiválec. V útrobách byl řadový šestiválec o výkonu 137 koní a dvoustupňová automatická převodovka.

Taky ale o corvette byl tak malý zájem, že Chevrolet zvažoval předčasný konec výroby. Až když v roce 1955 přibyl do nabídky 197k osmiválec a třístupňový manuál, zájem zákazníků letěl nahoru a z corvette se stala legenda.

Původní Chevrolet Corvette z roku 1953.