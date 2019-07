laz, Novinky

Možná se coby rodiče někdy cítíte jako taxikáři. Britské zastoupení automobilky Škoda zjistilo, že v Británii rodiče průměrně za rok najedou o více než 2600 kilometrů ročně navíc, jen kvůli rozvážení dětí.

Ne že by to tvůrci považovali za příliš velkou oběť, ale přesto připravili mobilní aplikaci s názvem Parent Taxi neboli rodičovské taxi. Aplikace jednoduše sleduje zadanou trasu a na základě nastavených preferencí potom rozhodne, jaké práce by mělo dítě za tuto trasu udělat.

Mladý pasažér úkolu neunikne, účet totiž můžete poslat do telefonu.

FOTO: Škoda Auto UK

Je na rodičích, jaký si nastaví „tarif“, ovšem domácích prací je na výběr několik, například vyčištění auta, umytí nádobí, úklid pokoje, vyvenčení psa či luxování. Aplikace je dostupná na přístrojích s operačním systémem iOS a Android, a to i v České republice.