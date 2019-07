fra, Novinky

Automobil se úplně představí ještě v letošním roce. Na Festivalu rychlosti v Goodwoodu se však ukázal předprodukční prototyp Taycanu a s ním začaly na veřejnost unikat první neoficiální technické údaje. Právě čísla u vcelku revolučního elektromobilu zajímají především. Elektrické Porsche bude mít opravdu zajímavé charakteristiky.

Základní Porsche Taycan podle respektovaného magazínu Car dostane akumulátory o kapacitě 80 kWh a pohon zadních kol. V prodeji by měly být dvě výkonové verze s 240 kW a 280 kW. Druhá verze Taycan Carrera 4S už bude mít větší kapacitu akumulátorů 96 kWh a k tomu i pohon všech kol. Výkony budou opět dvojí: 319 a 360 kW.

Následovat bude varianta, kterou zatím nazýváme Turbo, i když samozřejmě nic takového jako turbodmychadlo mít nebude. Větší akumulátorový set bude dodávat energii elektromotorům o výkonu 447 kW, tedy téměř 600 koní, která budou pohánět všechna kola. Motory budou mít i desetisekundový overboost, který výrazně zvedne dynamické vlastnosti auta.

Porsche Taycan na nejnovější skice

Určitě vás zajímá, jaký dojezd auto nabídne. Má to být 515 km. Stejně tak je zajímavý i pohled na zrychlení. Na stovku by mělo auto vystřelit za 3,2 sekundy, dvoustovku zvládne za 10 sekund. Maximální rychlost je 261 km/h. Docela zajímavá je i hmotnost vozu, která jen lehce přeskočí dvě tuny. To není málo.

Automobil může dobíjet akumulátory od LG Chem na rychlonabíječkách s výkonem 250 kW při 800 V. Ve vývoji je možnost dobíjet i výkonem 350 kW.