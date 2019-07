Marek Bednář, Novinky

Řada navigačních systémů umožňuje zvolit hlas pokynů, kromě jazyků bývá na výběr i mezi mužským a ženským hlasem, například. V navigaci Ssangyongu Musso však najdou zalíbení i ti, pro které pojem „angličtina” znamená víc než jen cizí jazyk. A ti, kteří jsou tak trochu hračičkové.

Ssangyong Musso překvapil nejen detaily.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Nejenže si můžete vybrat mezi americkou, britskou nebo australskou angličtinou, ale James, jeden z nahraných Australanů k instrukcím přidá sem tam nějaký tip. Třeba, že když dosáhnete svého cíle, máte zavřít okna, vzít si sluneční brýle a nenechat racky vám ukrást hranolky. Zbytečnost? Možná, ale pobaví to.

Bohužel, je tu drobná piha na kráse – James tohle neříká, jen když skutečně dojedete do cíle, ale pořád. Třeba, že máte za 200 metrů odbočit doprava, pak dosáhnete svého cíle, máte zavřít okna atd., po odbočení vám to připomene znova a v moment, kdy skutečně dorazíte do cíle, ještě jednou. Abyste nezapomněli na okna a sluneční brýle. A racky.

Výbavy je v Mussu spousta a sem tam najdete opravdu kuriozní detail.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Nové Musso nemá navigaci vlastní, nýbrž od externího dodavatele. Funguje obstojně, má v databázi stacionární radary a řidiče na ně upozorňuje a umí i jakž takž pracovat s dopravními daty.

A v palubní elektronice má ještě jeden detail, který stojí za zmínku. Protože je dnes všechno řízené elektronicky včetně blinkrů, nemusí být jejich zvuk omezen na cvakání. Přesto většina automobilek zůstává u starého dobrého cvakání, protože takový zvuk je zákazníkům známý.

Musso vám dá na výběr ne ze dvou různých druhů cvakání, ale, jak ukazuje druhá část videa, můžete si vybrat z pěti druhů zvuků. Včetně cvrlikání ptáčků.

Kola nejsou podměrečná, mají 20” v průměru. Musso prostě není malé auto.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

A jaký je zbytek tohoto pick-upu? Bude stačit na to, aby se automobilka etablovala na českém trhu, kde dominují kombíky a hatchbacky? Na to odpovíme v testu za pár dní.