laz, Novinky

Původní Toyota Supra byla sice spíš větším GT než ultimativním sporťákem, v hlavách automobilových nadšenců ale žije spíš jako tisícikoňové tuningové monstrum. Elegantní kupé vždy bylo oblíbenou příležitostí ke zvýšení výkonu.

Možná i proto se ozývají hlasy, že 335 koňských sil z přeplňovaného řadového šestiválce o objemu tří litrů a mnichovského původu není pro znovuzrozenou Supru v roce 2019 dostatek. Řešení může být několik, ovšem pokud zůstaneme u úzké spolupráce s BMW, na jejímž základu nová generace vznikla, museli bychom sáhnout po železu z oddělení Motorsport.

Nová Toyota Supra

Právě BMW M má tradičně motory podstatně jiné, než zbytek portfolia automobilky. Aktuálně není tajemstvím, že chystají třílitr nové generace, s výkonem téměř pěti set koňských sil. Patřit bude nové generaci M3, na jejíž představení teprve čekáme.

Do Supry by něco takového určitě sedělo, v rozhovoru pro respektovaný britský magazín Autocar tuto možnost šéf divize M Markus Flasch nevyvrátil, i když k takovému tématu rozhodně má co říct.

„Nemohu potvrdit, že bychom Toyotě náš nový motor nabídli, myslím, že doposud ani nebyl zájem. Implementace motorů BMW M do jiných značek je pro nás problematická, protože víme, že právě tato technika je pro nás důležitá,” komentuje Flasch s tím, že situaci komplikuje i fakt, že jde o zcela novou jednotku, kterou si Bavoři sami chtějí nejdříve použít ve více modelech.

V nejbližší době se tak náčiní z oddělení Motorsport v Supře nedočkáme, ovšem toto téma je otevřené. Supra totiž stojí na začátku svého životního cyklu a mezi odbornou veřejností se předpokládá, že Toyota se svým současným nadšeným a sportovním vozům nakloněným vedením bude chtít zájem o svůj kompaktní sporťák během následujících let přifouknout právě ostřejší variantou se silnějším motorem.