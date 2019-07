fra, Novinky

Možná firmu Arquus Defense znáte. Založily ji značky Renault Trucks, Panhard a Acmat a nechaly vzniknout společné platformě pro vývoj vojenských speciálů. Z jejich dílen vyšla spousta speciálů, které sloužily především ve francouzské armádě.

V roce 2018 tuhle společnost ovládlo Volvo, když už od roku 1989 na vývoji armádních vozidel s Renaultem spolupracovalo. Samozřejmě že současné Volvo je jiné než to předchozí. Ale to nic nemění na tom, že pod jejich taktovkou byl dokončen vůz Scarabee.

Tenhle speciál měl premiéru v červnu na Paris Air Show, kde bylo auto shozeno z letadla a pak staticky stálo v boční zóně. Teď už bylo auto předvedeno oficiálně.

Dynamická prezentace odhalila vůz, který je vybaven vším, co je zapotřebí pro moderní bojové operace. Je pancéřovaný, je kompatibilní se všemi spojeneckými systémy, a to jak elektronickými, tak i mechanickými.

Tady je krásně vidět natáčení zadních kol.

Ovšem to, co je na autě zvláštní, je jeho pohon. Vzadu se totiž nachází hybridní ústrojí. Vznětový agregát má výkon 224 kW (300 k) a s ním pracuje elektrický motor s výkonem 77 kW (103 koní).

Oba mají dost práce, protože stroj celý váží skoro šest tun, a to se do toho nepočítá výzbroj. Výkon z motoru pak putuje ke všem kolům. Ta jsou ale navíc všechna natáčecí, a to v dost velkém úhlu. Auto je tak neskutečně pohyblivé a dokáže jezdit v podstatě bokem, a tím nemyslíme drifty či powerslidy.