Britská divize Volkswagenu do světa vypustila detail, který přidává „nádech superluxusních aut” do některých svých běžných modelů. Není jím nic jiného než středy kol s logy, která vždy zůstávají ve správné pozici.

Máte-li některý z Volkswagenů Golf, Jetta, Arteon, Atlas nebo Tiguan, můžete si tuhle drobnost dopřát. Ovšem, protože to je jen nacvakávací střed litého kola, bude pasovat i řadě dalších vozů - kromě Phaetonu, Touaregu, upu, Pola, Lupa a T-Crossu.

V kapse je ložisko, které nechá logo stát na místě.

Podle britského Volkswagenu budou tato loga k mání v tamních prodejnách značky, a to za 156 liber, tedy asi 4400 Kč. Je to poprvé, co VW něco takového oficiálně prodává, ale již dříve šlo podobná zařízení koupit neoriginální na internetu.

A pro koho je tento detail určen? Pro ty fanoušky značky, kteří nemohou přenést přes srdce, že po zaparkování míří logo na každém kole jinam, alespoň podle Jamese Woolfa, produktového manažera příslušenství u britské divize Volkswagenu.