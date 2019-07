fra, Novinky

Ještě ani nezaschla čerň na tiskové zprávě o novém elektrickém Mini a už je tu další zpráva o takovém autě. Opět by mělo být elektrické, ale tentokrát opravdu mini. Žádný ohromný kus plechu, který se jen jako malý vůz tváří. Do výroby by se podle časopisu Autocar mohl dostat koncept Mini Rocketman. Ten se představil už v roce 2011 jako miniaturní městské vozítko se zajímavým designem.

Mini Rocketman Concept (2011)

Jenže kdo ho připraví? A kdo mu dá techniku? Odpověď je nasnadě. Přesně před rokem vytvořila značka BMW, pod kterou Mini spadá, joint-venture s čínským výrobcem aut Great Wall. Vytvořili tak společnou korporaci Spotlight Automotive, jejímž cílem je příprava elektrického vozu pro čínský trh.

Ora R1 je čínský levný elektromobil.

FOTO: Great Wall

Jenže tahle spolupráce se má promítnout i na druhou stranu. Auto by mělo vycházet právě z konceptu Rocketman, ovšem s trošku méně efektními systémy otevírání dveří. Základem bude elektrická platforma Ora R1, což je čínské elektrické auto s délkou 3,5 metru na rozvoru náprav 2,48 metru.

Je to velikostně ideální auto, které by se pro Rocketman hodilo. Kapacita akumulátorů je 33 kWh a podle zkušebního cyklu NEDC ujede na jedno dobití 312 km. To je o kus víc, než má dnes Mini Cooper SE s akumulátory 32,6 kWh a dojezdem 270 km.