mb, Novinky

Všechna auta projíždějí trať závodu do vrchu po všech čtyřech kolech. Některá na čas, a třeba při tom jen tak mimochodem překonají světový rekord, jiná spíš pro ukázku a palcové titulky.

Jízda kaskadéra Terryho Granta spadá spíš do té druhé kategorie – s Jaguarem F-Type projel trať po dvou kolech. Není to poprvé, co se do něčeho takového pustil. V roce 2016 udělal to stejné s SUV F-Pace a ještě dřív s Nissanem Juke v jízdě po dvou kolech stanovil rekord. Takže částečně věděl, do čeho jde.

Jaguar F-Type (2017)

FOTO: Jaguar

S tím rozdílem, že protože je F-Type placatý, všimněte si, že občas jede skoro vertikálně, aby se na dvou kolech udržel. A že mu ke konci jízdy snad vytekl olej z diferenciálu na horké výfuky – kouře zpod auta je docela dost.

Grant na dvě kola pomocí rampy „naskočil” hned za startem a zpátky na všechna čtyři se vrátil těsně před cílem. Mezi tím nevidíme ani jediné zaváhání. Na trati není příliš zatáček a žádná z nich není moc ostrá, přesto je tenhle kousek hodný pozornosti.