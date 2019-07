mb, Novinky

Pokud se už nadechujete, abyste řekli, že první elektrické Mini byl model Mini E z roku 2009, pak máte pravdu, ale ten si zákazníci nemohli koupit. Byl jen k pronájmu v rámci širokého testování a a většina se jich po skončení nájmu vrátila k BMW.

Cooper SE, který máme dnes před sebou, už bude v normálním prodeji, byť zatím není známý jeho ceník. A bude zajímavý pro ty, kterým ladí osobitý styl značky a kromě něj budou ochotni připlatit i za pohon bez lokálních emisí.

Zvenčí je Cooper SE prostě třídveřové mini. Za zmínku stojí snad jen přední maska se zelenožlutými detaily a kola, dost podobná konceptu Mini Electric Concept z roku 2017.

Uvnitř je změn oproti benzínovému Mini ještě méně, v podstatě jde jen o detaily a barvy některých míst. Drobně upravený je také přístrojový štít - je digitální a jeho zobrazení je podřízeno tomu, co potřebujete vidět u elektromobilu.

To nejdůležitější vidět není - elektromotor a baterie, která ho napájí. V této oblasti se BMW mohlo snažit víc - kapacita lithium-iontového akumulátoru je pouhých 32,6 kWh, méně než u Volkswagenu e-Golf nebo Renaultu Zoe. Automobilka sice hlásí, že to má stačit k dojezdu 235 až 270 km, ale i zmíněné deset let staré Mini E mělo baterii větší - 35 kWh.

Vůz je poháněn elektromotorem o 184 koních a 270 N.m, ovšem na rozdíl od BMW i3 jsou zde poháněna přední kola; motor je umístěn pod přední kapotou. Výkon má stačit ke zrychlení na stovku za 7,3 sekundy a maximální rychlost je omezena na 150 km/h.

Nabíjení výkonem 11kW zabere tři a půl hodiny, chcete-li dobít z nuly na 100 %. Je možné použít i 50kW rychlonabíječku, která baterii z nuly na 80 % dobije za 35 minut.

Vůz je kvůli baterii o 18 mm vyšší než běžné třídveřové Mini, ale prostor v interiéru i kapacita zavazadelníku - 211 litrů standardně, 731 litrů se sklopenými sedačkami - zůstávají beze změny.

Zákazníky bude lákat taky celkem bohatá standardní výbava. Zahrnuje např. dvouzónovou klimatizaci, infotainment s 6,5” displejem a navigací, nezávislé topení nebo LEDková světla. Kožené čalounění nebo větší, 8,8” displej infotainmentu je za příplatek.

Jak na tom Cooper SE bude s jízdními vlastnostmi, z tiskové zprávy samozřejmě nevyčteme, na to se budeme muset svézt. Nejtěžším článkem je baterie, ale ta je umístěna v podlaze, takže obratnost vozu by mohla být vážně skvělá.

