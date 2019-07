laz, Novinky

Walter Owen Bentley se narodil v roce 1888 a od mládí ho fascinoval motorismus. Mladý konstruktér motorů si po Velké válce splnil svůj sen, 10. července roku 1919 si založil vlastní automobilku. Automobily, které do té doby vznikaly, podle archivu automobilky označoval za nebezpečné, neelegantní a hlučné.

Ve stejném roce proběhla v Londýně premiéra jeho prvního vozu. Bentley 3 L, jehož název odkazoval na zdvihový objem motoru, se začal prodávat za dva roky, ale uměl uhánět až 120 km/h, díky výkonu až neuvěřitelných 85 koňských sil.

„Chtěl jsem postavit něco rychlého, nejlepšího ve třídě,” upozorňoval Bentley. Už tehdy navíc chladič prvního modelu zdobilo typické „létající písmeno B”.

W.O. Bentley na dobové fotografii

Ve dvacátých letech se Bentley vrhlo do světa motorsportu, což si s sebou nese dodnes. Britové v zelených Bentley začali dominovat závodům v Le Mans. Soustředili se také na rychlostní a vytrvalostní rekordy. Zkrátka chtěli být nejlepší a muselo to být pro automobilového nadšence spojeného se značkou krásné období.

Ovšem problémy přišly ještě před začátkem druhé světové války. Ve snaze o nejvyšší výkony se auta stávala dražší, měla také větší motory.

Právě po takových ale v době hospodářské krize vážně poptávka nebyla, a tak v roce 1931 skomírající Bentley kupuje jiná ikona automobilové aristokracie, značka Rolls-Royce.

Bentley 3 L po vítězství v Le Mans roku 1924

Výroba aut v anglickém Crewe se opět rozběhla po druhé světové válce. Obě značky se společně vrhly do modernizace a vznikaly ikony jako několik modelů Continental.

Zajímavé je, že až do sedmdesátých let byla společnost spojena s výrobou leteckých motorů. To se vlivem další krize v sedmdesátých letech změnilo a oba subjekty byly odděleny.

K výročí Bentley zrenovovalo několik kusů do své galerie.

Od roku 1980 pak dalších devatenáct let vlastnila Bentley i Rolls-Royce zbrojařská společnost Vickers. Právě na přelomu tisíciletí však došlo k velkým dohadům.

V roce 1998 se Vickers rozhodla Rolls-Royce prodat, zájem projevily značky BMW a Volkswagen. Společnost Rolls-Royce Motor Co. koupil Volkswagen, ale neuspěl při zajištění práv na jméno Rolls-Royce, které se dostalo německé firmě BMW.

Bentley Continental GTC Number 1 Edition by Mulliner

Podle dohody zakotvené ve smlouvě si VW ponechal práva na značku Rolls-Royce pouze do konce roku 2003, poté se vlastníkem výrobce luxusních automobilů pro „vyvolené” stala skupina BMW.

Volkswagen si ponechal výrobu vozů Bentley a pod křídly německého koncernu britská automobilka v roce 2007 poprvé překonala hranici 10 000 prodaných vozů.

Prvním modelem vyrobeným ve spolupráci s Volkswagenem byl novodobý Continental. Dnes značka vyrábí i další modely jako vlajkovou loď Mulsanne nebo SUV Bentayga.