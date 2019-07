mb, Novinky

Když BMW něco postaví a nabídne to zákazníkům, Mercedes musí odpovědět - a naopak. Takhle to je už desítky let, vzpomeňte na Mercedes 190E 2.5-16, který na přelomu 80. a 90. let přímo soupeřil s BMW M3 gen. E30.

A dnes to může být třeba Mercedes GLE Coupé, který by těžko vznikl, nebýt BMW X6.

Je však jedna oblast, kde se tito němečtí konkurenti rozhodli spolupracovat - autonomní řízení. Cílem společné práce v této oblasti je postavit do roku 2024 auto, které bude schopné jezdit po dálnicích zcela samostatně. Jinými slovy, které bude autonomní na úrovni 4.

Důvod pro takovéto spojení je jednoduchý - peníze. Projekt autonomního řízení je obrovský a velmi náročný na čas i finance. Když si přidáte klesající marže mimo jiné i kvůli přísnějším emisním nařízením, spojení sil dává smysl.

Tím spíš, že v současné jízdní autonomii, tj. úrovních 1 a 2, jsou právě značky Mercedes-Benz i BMW na špici. Auta obou dokážou jet ve stopě vozidla před sebou a Mercedes zvládá i změnit jízdní pruh, aniž by se řidič musel dotknout volantu.