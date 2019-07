Soumrak řidičů-kurýrů? Britský startup představil koncept robotické dodávky

Výrazné zlevnění zásilkové dopravy chce nabídnout britská firma The Academy of Robotics, která představila autonomní dodávku s robotizovaným systémem výdeje balíků. Má však pár aspektů, kvůli nimž neočekáváme, že by nahradila kurýrní služby nějak brzy.