V12 vs. W12

Když se řekne dvanáctiválec, až na výjimky se myslí konfigurace V12, tedy motor se dvěma řadami válců po šesti. K těm výjimkám ale patří právě motor v Bentley Continental GT, který je označený W12.

Není to překlep a motor ani nemá dvě klikové hřídele, jak by tvar písmene W mohl naznačovat. Je to pokračování života motoru VR, vynálezu koncernu Volkswagen, který dokázal dostat šest válců do prostoru, kam by se běžný vidlicový šestiválec (V6) nevešel na šířku a řadový šestiválec (R6 nebo také I6) zase na délku.

Není to motor ani řadový, ani vidlicový, je to kombinace obou. Válce jsou sice ve dvou řadách, ale úhel, který svírají, je tak ostrý, že motor má jen jednu hlavu válců. U prvního šestiválce této konstrukce byl úhel 15°, kdežto u běžných V6 bývá 60°.

Volkswagen použil tento motor, označený VR6, poprvé v roce 1991 v Passatu a Corradu. O rok později se dostal do Golfu třetí generace.

Motory označené písmenem W nejsou nic jiného než dva bloky VR, ustavené do podoby klasického vidlicového motoru, tedy s jednou společnou klikovou hřídelí. Bentley Continental GT má motor W12, tedy dvakrát VR6.