laz, Novinky

Bentley začíná poutat na představení nového konceptu. Z vozu EX 100 GT zatím vidíme jen nástupní práh a krátký zastřený záběr na videu. Další informace ale přece jen unikají. Podle respektovaného britského magazínu Autocar bude vůz na vodík.

Počítat také máme například s vysokou úrovní autonomního řízení. To vše souvisí s tím, že ač má být studie v základu především tradičního charakteru, jak se ke stylizovanému B sluší a patří, má také představovat budoucnost vozů této kategorie. Tedy takzvaných gran tourerů, GT.

„Je to pohled do budoucnosti. Nechceme stavět vesmírnou loď, ale udělat něco, o čem lidé okamžitě budou vědět, že je to Bentley. Je to nejen designová vize, ale také vize naší značky jako takové,” vysvětluje pro Autocar designér Bentley Stefan Sielaff.