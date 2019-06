mb, Novinky

Když se dnes řekne Škoda Superb, člověk si vybaví zejména taxíky nebo obchodní zástupce na cestách za prací. Jenže škodovka pro jméno svého většího sedanu, uvedeného na trh v roce 2001, sáhla hluboko do minulosti - do roku 1934.

Právě tehdy se poprvé objevilo jméno Superb, a to v souvislosti s komfortním modelem vyšší třídy, nezávislým zavěšením všech kol, hydraulickými brzdami a šestiválcovým motorem o 2,5 litru objemu a 55 koních výkonu. Letos v říjnu to bude 85 let.

Zrenovovaná Škoda Superb z roku 1948 po boku meziválečného sourozence

Do roku 1939 bylo vyrobeno 113 kusů, ale Superb pokračoval i po válce, vyráběl se znova v letech 1946-1949. Kousek, který máme dnes před sebou, se ke svému prvnímu majiteli dostal v září 1948. Byla jím Společná správa hotelů a ubytovacích podniků v Karlových Varech.

Po dvaceti letech provozu, v roce 1968, byl vyřazen a škodovce, tehdy nazývané AZNP, se podařilo ho odkoupit pro nově vznikající muzejní sbírku. Nebyl ale v původním stavu.

Dnes máme posilovače řízení, kdysi pomáhaly gigantické volanty.

Dlouhé dekády trvaly rešerše a shánění dílů, až v letech 2017 až 2019 mohla proběhnout kompletní renovace do podoby, ve které se vůz představuje na těchto fotografiích. Až do 1. září letošního roku bude vystaven v rámci expozice, týkající se kvasinského výrobního závodu.

Pro majitele Superbu byla určena zadní sedačka.

Ten oslavil sedmdesát let v roce 2017, ale historie Superbu - nejen tohoto kusu - je s ním úzce spjata. V období let 1946-1949 bylo v Mladé Boleslavi zkompletováno jen 11 z celkem 158 aut. Pro zbytek tam vznikly jen podvozky.

Stovka mířila do karosáren Uhlík nebo Sodomka, ale 44 z nich dostalo provizorní karoserii a po vlastní ose dojelo do Kvasin, kde byly dohotoveny. A to je i příběh vozu na těchto fotografiích.