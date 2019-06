fra, Novinky

Vorsteiner je tuningová firma, kterou známe hlavně jako úpravce exkluzivních značek, jako jsou Porsche, Mercedes, BMW apod. Jenže doba se dostala o kousek dál a po silnicích začínají jezdit elektromobily.

Ty bohužel mají jistá omezení v úpravách pohonu. Přece jen tu není turbodmychadlo, sání, výfuky, které by se daly vyměnit za větší, efektivnější. Vorsteiner se tak pro Teslu Model 3 musel spokojit jen s vizuálním kitem. Svůj výtvor nazval Volta.

Vorsteiner Volta

Bodykit je celý z karbonu a zahrnuje třeba přední lízátko, boční prahy nebo výrazný zadní difuzor. Možná se někomu bude zdát, že takové legrácky jsou na elektromobilu zbytečné, jenže jsou to právě vozy značky Tesla, které ve zrychlení často poráží řadu supersportů. Byť nejsou až tak rychlé co do maximálky.

Možná právě proto jsou Tesly auta, která by měla mít co nejvíc aerodynamických prvků. A tak využití určitě najde i zadní spoiler. K dovršení všeho dostalo auto jednadvacetipalcová kola se sportovními pneumatikami Michelin Pilot Super Sport. Cena zatím nebyla zveřejněna, ale kdo má zájem, může už do firmy poslat objednávku.