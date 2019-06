mb, Novinky

Kdyby Camaro skutečně skončilo za čtyři roky, nebylo by to poprvé, co by se nevyrábělo. Tento model existoval nepřetržitě od roku 1967 do roku 2002, kdy skončila výroba jeho čtvrté generace. Pak trvalo sedm let, než se do showroomů Camaro v roce 2009 vrátilo, a to na retro-vlně, zažehnuté pátou generací Fordu Mustang.

Proč nad ním visí Damoklův meč tentokrát? Důvodů je podle amerického magazínu několik, ale emise, jako v Evropě, to nejsou.

Designérům se nedaří publikum zaujmout tak, jak se to povedlo v první dekádě 21. století, a prodeje šesté generace od jejího uvedení na trh v roce 2015 padají. A nijak pomalu - loni si Camaro vybralo zhruba 51 tisíc zákazníků, o 25 % méně než v roce 2017.

Chevrolet Camaro 2019

Bohužel pokračujeme. Camaro je posledním vozem, stojícím na platformě Alpha, a nemá migrovat na její novější verzi A2XX. A jeho šéfinženýr Al Oppenheimer byl přeřazen do programu elektrických vozidel.

Automobilka Chevrolet na dotaz webu Motor1 uvedla jen, že nebude komentovat spekulace. Vyvrácení slov o konci této legendy tedy na stole není, avšak nemáme ani potvrzení, takže stále můžeme doufat. Máte-li zájem koupit, dokud to jde, vězte, že Camaro se základním dvoulitrovým čtyřválcem v Česku pořídíte od 1,15 milionu korun, osmiválec přijde na nejméně 1,3 milionu.