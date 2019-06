fra, Novinky

Ačkoliv je Rovníková Guinea jedním z nejbohatších států Afriky a mnohé evropské země mohou jen smutně koukat na její velké zásoby ropy, zároveň je to jedna z nejchudších zemí světa co do bohatství lidí. Většina zisků jde podle serveru africa-facts.org, který cituje výsledky evropských vyšetřovatelů, do kapes jen úzké skupinky lidí, ke kterým prý nemá daleko samotný prezident Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Každopádně nezanedbatelné je jmění jeho syna Teodora Nguema Obiang Mangue, které bylo zabaveno soudním dvorem v Haagu. Nejenže ze švýcarských účtů bylo odebráno 100 milionů eur, ale byla zabavena i jeho sbírka 25 neuvěřitelných aut.

Ta teď putují do aukce. Auta se jmenovkou Porsche nebo Ferrari jsou v téhle přehlídce jen na chvostu v exkluzivitě. Asi nejvzácnějším kouskem je Koenigseg One:1, jehož se vyrobilo pouhých šest kusů. Cena se odhaduje na 1,8 milionů dolarů (asi 40 milionů korun).

Asi dva nejdražší kousky ze sbírky

Za ním je Lamborghini Veneno Roadster, jedno z devíti vyrobených aut. Odhad ceny asi 5,4 milionů dolarů (122 milionů korun). Aston Martin One-77 s výrobním číslem 35 ze 77 stojí asi 1,4 milionů dolarů (asi 32 milionů korun). Ještě za nimi je pak co do ceny McLaren P1, Ferrari LaFerrari nebo Bugatti Veyron 16.4. O dalších už není třeba se ani zmiňovat. Jde o „velkosériovky“, jako je Mercedes-Maybach, Bentley, Porsche…

Celková cena se odhaduje minimálně na 13 milionů dolarů (293 milionů korun). Vozy neprodává soukromá osoba, ale kanton Ženeva. Výtěžek jde na pomoc nejchudším zpátky do Rovníkové Guiney.

Není to navíc poprvé, co prezidentskému synkovi zabavili auta. Už se tak stalo v roce 2011, kdy mu jeho sbírku zabavili ve Francii a vozy jako Ferrari Enzo, Bugatti Veyron nebo Porsche Carrera GT prodali v roce 2013 celkem za čtyři miliony dolarů (dnes 90 milionů korun).