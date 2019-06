fra, Novinky

Střecha a přední kapota vozu jsou pokryty organickými solárními články. Ty mohou při ideálních podmínkách získat tolik energie, že jedna hodina na slunci znamená dojezd 12 km. Pokud tedy majitel bude jezdit do práce na tradiční osmihodinovou pracovní dobu, dokáže se při plném slunci, jaké je třeba v těchto dnech, auto nabít téměř na sto kilometrů.

Elektromobil na dálkové jízdy

Lightyear One je klasický elektromobil, takže v sobě má vysoce kapacitní akumulátory, jež dodávají energii elektromotorům. Ty jsou čtyři. V každém kole jeden. Výkon auta bohužel není znám, s tím se firma zatím nepochlubila. Ovšem víme, že na stovku auto zrychlí za deset sekund, takže to nebude žádný výkonnostní hypersport, ale klasické vozidlo. Hlavní ovšem je, že podle normy WLTP by měl Lightyear One ujet na jedno nabití až 725 km.

Pro zákazníky je pak důležité i dobíjení. O solární podpoře jsme už psali. Auto ovšem lze nabíjet i z klasické zásuvky (přes celou noc nabíjení pak auto bude mít dojezd 400 km), u dobíjecí veřejné stanice s 22 kW výkonu pak za hodinu zvládne nasát energii až na 209 km a u rychlonabíječky s výkonem 60 kW (ta není zas tak obvyklá) dokáže auto získat za hodinu energii na 570 km.

Pro lepší aerodynamiku je tvar auta hodně protáhlý.

Na střeše a přední kapotě jsou solární články získávající elektřinu ze slunce.

Klasik pro rodiny

Vůz je vyloženě stavěný na nízký odpor vzduchu. To prozrazují třeba i kryty na zadních kolech, ale i velmi nízká a hladká příď. Uvnitř je pak místo pro spoustu lidí i zavazadel. Pět osob, které se tam vejdou, může mít s sebou na cesty v základním uspořádání 780 l zavazadel a v centrální konzoli je ještě dalších 12 l. Pokud se sklopí zadní sedačky, pak naroste objem na 1701 l.

Přes pět metrů dlouhé auto v sobě samozřejmě má zakomponovány všechny moderní technologie, takže třeba veškerý software se updatuje automaticky přes datovou síť.

Bohužel auto, které by mělo být k dispozici přibližně v roce 2021, nestojí málo. Popravdě řečeno, stojí opravdu hodně. V přepočtu přes tři miliony korun. I možná absence nabíjení (firma dokonce vypočítává, kolik Wh dokáže auto v dané lokalitě ročně v průměru získat, přičemž v Praze je to 5347 Wh), tuhle cenu jen tak nesrovná.