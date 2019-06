fra, Novinky

Podle magazínu Road & Track se Koenigsegg chystá startovat na závodech především díky změnám v pravidlech. V sérii Le Mans by měla vzniknout nová skupina, která vlastně překryje dnešní LMP1. Půjde o kategorii vozů na základech hypersportovních automobilů nabízených pro běžný silniční provoz.

Právě tahle auta by mohla nahradit ty slavné speciály, které se ze závodů už odhlásily, protože prostě potřebují ty nemalé peníze někde jinde. Příkladem budiž Audi, které vyhrálo, co mohlo, a pak se stáhlo, protože musí sanovat škody po Dieselgate.

Ginetta - tahle značka na LeMans jezdí, ale nová skupina by jí mohla pomoct nabídnout i jiné vozy, než závodní speciály. Třeba poslední model Supersport.

FOTO: Ginetta

A tak se rýsuje zajímavá alternativa, jež by přivedla do závodních dep mnohé neznámé značky, které se chtějí předvést. Klidně tu můžeme vypočítat deset či dvacet takových, jejichž majitelé by jistě uvítali zviditelnění na tom nejznámějším vytrvalostním závodu.

Už nyní mají zájem Scuderia Cameron Glickenhaus, Ginetta, hovoří se o McLarenu či Lotusu a letošní účast už slíbily Toyota a Aston Martin. Navíc není zapotřebí nechat značku „čistou“, protože je tu řada sponzorů, kteří se dnes soustředili na auta značek Aston Martin, Ferrari nebo Porsche a vytvářeli speciální závodní týmy. Tyto firmy by podle informací rády přešly s reklamou na kapotu modelu Koenigsegg Jesko.

Samozřejmě že taková účast není jen tak jednoduchá záležitost a je zapotřebí dlouhodobé specializované přípravy. A to ne každá firma chce podstoupit. Tak uvidíme, jak to dopadne.