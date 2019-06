Ruský policista zkoušel efektní otočku. Dopadlo to jinak, než chtěl

Otočka ze zpátečky, takzvaný J-turn, je poměrně efektní způsob, jak otočit auto do směru jízdy, a pokud ho uděláte správně, také velmi rychlý. Tentokrát se to nepovedlo tak, jak bylo zamýšleno. Ale úplný neúspěch to také nebyl - příď auta totiž směřovala přesně tam, kam měla. Jen nebyly v plánu ty kotrmelce.