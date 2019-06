fra, Novinky

Automobiloví fanoušci znají vozy Gemballa jako nekompromisní přestavby vozů Porsche. Asi nejznámější byl model Mirage GT, založený na supersportu Porsche Carrera GT, ale to je už hodně dávná historie. Postupně jsme mohli různě zaznamenat modely 911, Panamera i Cayenne v různých stupních úprav od klasického vizuálního tuningu až po brutální osmisetkoňové stroje.

Teď Steffen Korbach, šéf firmy Gemballa, chce postavit auto od základu vlastní. Jaké? Samozřejmě to nejlepší. Patrně budou opět využity díly od Porsche. Karoserie by měla být z uhlíkového kompozitu a motor by měl dávat okolo kolem 800 koní.

Tohle je poslední superstroj od firmy Gemballa: GTR 8XX EVO-R Biturbo s 818 koňmi.

Ovšem, na vývoj a start výroby jsou zapotřebí peníze, takže zatím má majitel pouze první návrhy vozu. K tomu, aby se auto stalo skutečností, potřebuje investora. Pokud ho najde v blízké budoucnosti, výroba vozu by se mohla rozběhnout v roce 2022. Prototyp by však měl být hotov už příští rok.