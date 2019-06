mb, Novinky

Problém, kvůli kterému budou e-trony muset do servisu, je, resp. dle vyjádření výrobce může být, v kabelové průchodce nabíjecí zásuvky. Tudy by mohla do baterie proniknout vlhkost, a pokud by k tomu došlo, nelze vyloučit zkrat.

„Taková závada by byla signalizována na přístrojové desce některou ze žlutých nebo červených kontrolek elektrického systému, nebo výstrahou ‚Elektrická soustava: porucha‘. V takovém případě musí být vozidlo zastaveno a nesmí pokračovat v jízdě,” uvedl v prohlášení Jiří Rozkošný z českého zástupce automobilky Audi.

Audi e-tron (2018)

FOTO: Audi

Problém se týká všech vozidel, vyrobených od startu produkce do 11. týdne roku 2019, tj. do 17. března. Podle Marka Dahnckeho, tiskového mluvčího americké divize Audi, kterého cituje agentura Bloomberg, nejsou automobilce známy žádné požáry nebo zranění, které by souvisely s touto chybou.

Celosvětově se ví o pěti případech, kdy auto na displeji ukázalo chybu z tohoto důvodu. Oprava by měla být, alespoň v USA, dostupná do srpna letošního roku. V Česku bylo podle webu Svazu dovozce automobilů letos prodáno 14 kusů Audi e-tron. Prodává se od 2,1 milionu korun.