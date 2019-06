Zboží.cz

Jaké doplňky a výbavu byste určitě neměli podceňovat a proč?

Bez přilby ani ránu

Nejdůležitějším ochranným prvkem samozřejmě zůstává helma na motorku. I proto je povinnost nosit ji zakotvena v naší legislativě. Její výběr závisí především na typu stroje, na němž budete brázdit silnice, případně na terénu, ve kterém se budete pohybovat. Moto přilby tak na trhu najdete v provedení na silnici (tzv. on road) a do terénu (off road). V obou kategoriích si pak můžete vybrat, zda zvolíte helmu otevřenou, nebo uzavřenou.

Otevřené přilby se hodí spíše pro jízdu na skútru nebo chopperu, tedy pro pomalejší jízdu (a ideálně za příznivého počasí). Uzavřené moto helmy oceníte při vyšší rychlosti a pro celoroční ježdění. S konkrétním typem, který se bude hodit přímo pro vaši motorku a váš styl jízdy, si nechte raději poradit odborníkem.

Ať už zvolíte přilbu jakoukoli, základem je, aby vám dokonale seděla a zároveň byla pohodlná. I proto se vyplatí vybírat ji osobně (a vyzkoušet jich opravdu velké množství, než si budete zcela jisti). Následně si daný model můžete objednat třeba přes internet. Pohlídejte si také hmotnost helmy, abyste příliš nezatěžovali krční páteř, a efektivní odvětrávání. Řada přileb nabízí také zabudovaný interkom, tedy systém, díky kterému se můžete dorozumívat s ostatními jezdci, případně poslouchat za jízdy oblíbenou hudbu.

Nejen pro parádu

Ačkoli by se mohlo zdát, že oblečení na motorku je především záležitostí stylu, ve skutečnosti má díky řadě chráničů především bezpečnostní funkci. V případě pádu totiž do kontaktu s vozovku nepřijde vaše pokožka, ale právě speciální oděv. Nejoblíbenější je i z tohoto hlediska kožená kombinéza, případně kožená bunda a kalhoty. Ačkoli nepatří k nejlevnějším, poskytnou vám spolehlivou ochranu.

Stále vyhledávanější je nicméně i speciální textilní oblečení na motorku, které je nejen pohodlné, ale i praktické a často i odolnější proti výkyvům počasí (když už jsme u počasí – na jízdu v horkých dnech se vyplatí pořídit si speciální „outfit“ na léto, který lépe odvádí teplo). Vždy se při nákupu přesvědčte, že má vámi zvolené oblečení všechny požadované chrániče. Podobně jako přilba, i kombinéza či kalhoty a bunda musejí jezdci přesně padnout (kvůli bezpečnosti) a musí se v nich cítit pohodlně.

Součástí moto vybavení jsou samozřejmě také speciální rukavice. Nejenže vám díky nim nebudou za nepříznivého počasí přimrzat prsty k řídítkům, ale především zvyšují vaši bezpečnost v případě pádu. Rukavice na motorku nesmějí nikde dřít a musejí vašim rukám dokonale padnout. Vybírejte je nejen podle designu, ale také podle ročního období a stylu jízdy – například lehké bezprstové rukavice jsou skvělé na skútr v létě, kožené vám poskytnou ochranu a pohodlí pro rychlé jízdy či za nepříznivého počasí.

Oblečení a rukavice je pak nutné doplnit vhodnými moto botami. Také jejich nákup se odvíjí především od typu motocyklu a stylu vaší jízdy (jinou obuv potřebuje sváteční jezdec na chopperu, jinou pak milovník rychlé jízdy v terénu na sportovním motocyklu). Nicméně jsou kritéria, která by měla být u všech bot na motorku stejná. Patří k nim pevná a odolná podrážka, zpevněná špička i pata, pevný kotník a u vyšších bot i kvalitní chránič holeně. Obuv by měla být lehká, pevná a zároveň by měla mít dobrou ventilaci. Tak jako u zbytku výbavy se vyplatí při nákupu osobní vyzkoušení.

Hlavně bezpečně

Důraz na bezpečí je při pořizování výbavy na motorku na prvním místě. I proto výrobci v poslední době přicházejí s dalšími a dalšími vylepšeními a představují moto doplňky, které jezdce lépe ochrání v případě pádu či nehody. Chrániče by měly být součástí výbavy všech jezdců, bohužel však naše silnice stále brázdí velké množství těch, kteří jejich pořízení považují za zbytečné.

K základním chráničům patří takzvané páteřáky. Jak jejich název napovídá, chrání oblast zad. Dále si můžete pořídit kolenní a loketní chrániče, především sportovním jezdcům jsou určeny chrániče hrudi, speciální chrániče krku (ty se nicméně prodávají i v modelu pro silniční jezdce) a řada dalších. Vždy se vyplatí nechat si poradit od zkušenějších jezdců či odborníků v obchodě, které ochranné prvky byste neměli vzhledem ke svému stroji či stylu jízdy ignorovat.

Někteří motocyklisté si pořizují také speciální airbagy. Jedná se v podstatě o jakési bundy či vesty, které jsou s pomocí lanka připevněny k motorce. V případě nehody toto lanko vytrhne pojistku a airbag se nafoukne. Díky tomu je pád méně nebezpečný.

Velmi často se bohužel stává, že motorkář na silnici není příliš vidět, případně jej řidič jiného vozidla přehlédne. I proto se vyplatí pořídit si reflexní vestu. Dnes už nemusíte spoléhat na ty klasické, které máte jako povinnou výbavu v autě. Na trhu najdete i vesty přímo pro jezdce na motorkách (lépe padnou a jsou odolnější).

Kvalitní vybavení na motorku rozhodně nepodceňujte. Zvýší vám totiž nejen požitek z jízdy, ale pomáhá také ke šťastnému návratu.

