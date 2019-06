mb, Novinky

Že se sporťáky nehodí k tahání přívěsů? Volker Schirsch z Německa by nesouhlasil. A do jisté míry by nesouhlasila ani automobilka Porsche, která pro svůj dnes ikonický model 911 kdysi prodávala tažná zařízení.

Takováhle kombinace je rozhodně ojedinělá.

První Schirschovo Porsche byl model 356 C, o pár let později si koupil 356 Speedster - a dnes je z něj sběratel. Takže když se před několika lety objevila možnost koupit krásný 911 Speedster z roku 1989, neváhal.

Stříbrnou barvu, ač pro někoho nudnou, vidí jako plus. „Stříbrná metalíza je nejen nadčasová, ale taky je mnohem vzácnější než červená Guards, černá nebo bílá Grand Prix,” říká.

Tažné zařízení je originál od Porsche.

Jeho sbírka čítá mimo jiných aut taky karavan Hymer Eriba Puck z roku 1975. A tak ho napadlo to dát dohromady - sehnal originální sadu tažného zařízení pro 911 z této doby. Měl opravdové štěstí, protože v té době na světě zbývala jen dvě.

Karavan pochází z roku 1975.

Karavan má už dlouho, ale pro použití za Speedsterem ho nechal zrenovovat a nalakovat do přesně stejného odstínu stříbrné metalízy. Stvořil tak nevšední kombinaci.

Ovšem, nikoliv světově první. Tenhle Speedster není první devětsetjedenáctkou, za kterou Schirsch tento konkrétní karavan připojil. Dřív ho tahal verzí Targa, ke které se váže ještě jedna zajímavost - na technickém průkazu byl podpis fotbalisty Franze Beckenbauera, s nímž se kdysi potkal v letadle a neměl po ruce nic jiného na jeho podpis.

Speedsteru bude letos třicet let a bude mít nárok na registraci jako historické vozidlo.

„Nejezdíme už s karavanem moc daleko, zůstáváme na pobřeží Severního moře a užíváme si klidu,” říká Schirsch; písmena FRI označují okres Friesland. „Ale bereme ho, když jedeme za vnoučaty do Düsseldorfu a Osnabrücku. Děti v něm rády spí.”

Přesto jeden velký výlet ještě možná tahle kombinace podnikne. „Možná se vydám do Salzburgu. Speedsteru letos bude třicet a potřebuji na veteránských dokladech Beckenbauerův podpis,” dodává s úsměvem a narážkou na fotbalistovo bydliště.