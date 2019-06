mb, Novinky

Velké ledvinky moderních BMW mají své opodstatnění, např. u nové řady 7 zajišťují motoru lepší přístup vzduchu, který potřebuje pro plnění nejnovějších emisních norem. Jenže z designového hlediska jsou hodně kontroverzní.

Jason Cammisa, americký novinář, patří k těm fanouškům, kterým ledvinky moc nejsou po chuti. A tak vzal v současnosti největší BMW - řadu X7 - a vedle ní postavil model opravdu malý - řadu 3 gen. E30, vyráběnou v letech 1982-1994.

BMW řady 3 gen. E30, zde ve vrcholné verzi M3 Evo

Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby jim neprohodil masky chladiče, podle svého tvaru řečené „ledvinky”. Chtěl tak ukázat, jak moc narostly - a rozdíl je skutečně extrémní. „Co vy na to? Super moderní, že?” ptá se na názor diváků na „vylepšenou” E30.

Samozřejmě, je to vtip, nadsázka, přesto se sluší zmínit pár detailů, proč je tohle srovnání dost nerovné. Jednak, X7 je opravdu velké auto, takže potřebuje i velké ledvinky. A jednak, a to hlavně, ledvinky u staršího auta netvoří celou přední masku mezi světly, nýbrž jen jejich část.

Postavit vedle sebe první generaci X5 a novou X7 by dávalo větší smysl. Ovšem nejsme si jisti, jestli by to dopadlo o mnoho jinak.

BMW X5 gen. E53