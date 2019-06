fra, Novinky

Současný rekord Pikes Peaku pro produkční auta, který drží Porsche 911 Turbo S, má hodnotu 10:26,896 a je už pět let starý. A Bentley to chce změnit se svým nejnovějším Continentalem GT, což je kupé, které váží 2,7 tuny. Bude to mít tedy dost těžké.

Jenže už jednou se ukázalo, že Bentley na to má. A to když do svahu vyjelo ohromné SUV Bentayga. Právě to si pro sebe urvalo titul nejrychlejšího SUV v tomhle pekelném kopci plném zatáček. Na vrchol se dostalo o dvě minuty dříve než předchozí držitel rekordu. Výsledek byl tedy deset minut a 49,9 sekundy.

Všechno ve voze si může zákazník standardně objednat.

Jak se s tím popere Continental GT? Uvidíme. Jeho šestilitrový dvanáctiválec do W má výkon 467 kW (626 koní) a pro závod nebude upraven. Opět se mění jen pneumatiky (ty, které jsou v příplatkové výbavě), výfuk Akrapovič (opět ten příplatkový) a kvůli bezpečnosti dostane sedadlo řidiče pětibodové pásy.

Jen abyste věděli, jak náročný tenhle závod je - dvacetikilometrovou trať s převýšením 1440 metrů a 156 zatáčkami někteří závodníci absolvují s kyslíkovým přístrojem, protože na konci se jim už nedostává dechu. Absolutní rekord trati drží Romain Dumas na Volkswagenu I.D. R s časem 7:57,148.