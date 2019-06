Marek Bednář, Novinky

Autem na dovolenou vyráží obrovská spousta Čechů, ať už do Chorvatska či Itálie, nebo někam na sever. Netřeba asi vysvětlovat, že to je něco jiného, než když jedete za babičkou nebo pro rohlíky. Důvody jsou dva - jiné dopravní předpisy v zahraničí a velká vzdálenost, a tedy dlouhé hodiny za volantem.

Začínáme ale doma, a to kontrolou technického stavu vozidla a povinné výbavy. Jedete někam, kde bude vedro? Prověřte chladicí systém motoru - zda má dost kapaliny a jestli se ventilátor na chladiči spíná, jak má.

Budete překonávat třeba Alpy? Věnujte péči brzdovému systému. Pokud máte v autě brzdovou kapalinu starší než 2 roky, nechte ji vyměnit. Váže totiž vzdušnou vlhkost, čímž se snižuje její bod varu. V případě, že se kapalina začne vařit, brzdy přestávají správně fungovat.

Po stránce povinné výbavy to je o něco snazší - tu českou by měl každý mít v pořádku, ovšem v zahraničí to může být trochu jinak. Podle Autoklubu ČR můžou policisté vyžadovat, abyste v autě měli věci nesouvisející s povinnou výbavou, ale s pravidly silničního provozu.

Lišit se můžou třeba požadavky na počet výstražných vest - např. v Rakousku nebo Polsku musí být jedna pro každého člena posádky. V dalších zemích je nutné mít náhradní dioptrické brýle, pokud je při řízení potřebujete, nebo hasicí přístroj.

Může také být zakázáno používání palubních kamer anebo detektorů radarů. A některé země vyžadují, aby nosič kol na zádi auta byl označen výstražnou deskou. Startovací kabely nebo tažné lano zase můžeme doporučit přihodit my.

Povinná výbava dnes už není velká. Žárovky a pojistky zmizely a máte-li lepicí sadu místo rezervního kola, nepotřebujete ani zvedák a klíč na kola.

Autoklub ČR k cestám do zahraničí na svém webu spustil portál pod názvem „Vozidlem do zahraničí”, kde se zabývá mimo jiné i odlišnostmi v předpisech.

Špatně upevněný náklad může zabíjet



Při balení samozřejmě nezapomeňte na doklady pro sebe, děti i auto; po EU stačí k cestování občanský průkaz. Pokud automobil, kterým jedete, není psaný na vás, policie v některých státech může vyžadovat doklad o tom, že jste oprávněni ho řídit.

Dalším krokem je správné naložení nákladu do vozu. Obecně platí, že cokoliv není upevněno, bude se pohybovat. Takže pokud jste naplnili kufr a dáváte např. cestovní tašku na volnou zadní sedačku, není od věci ji upevnit bezpečnostním pásem.

V případě nehody mohou věci volně položené na platu či roletě zavazadelníku někoho zabít, protože letí dopředu kolem hlav posádky. Nikdy proto takto nic nenechávejte, a pokud nakládáte kufr až po strop, oddělte ho od prostoru pro posádku sítí nebo mřížkou.

Nenechávejte žádné předměty v autě volně položené. Co se nevejde do kufru, připoutejte na sedačkách pásy.

Před startem je vhodné si cestu aspoň trochu naplánovat, a to jak po stránce trasy - to i kvůli dálničním poplatkům - tak i doby, kdy vyjedete, a to s ohledem na hustotu provozu. Dá se čekat, že dovolenkáři se budou přesunovat o víkendech, a naopak, že místní pojedou ve všední den ráno do velkého města do práce. Obojí může způsobit dopravní zácpy.

Moderní auta s navigacemi tohle usnadňují - lze prostě zadat cíl a nechat elektroniku, ať najde nejlepší trasu. Leckterá navigace umí trasu i měnit v závislosti na tom, jak houstne provoz. Ale pozor - navigaci nelze věřit slepě. Pokud např. jedete obytnou dodávkou a značka říká, že se někam nevejdete na šířku, jeďte jinudy bez ohledu na navigaci.

Mějte dost vody a paliva. A nepodceňujte únavu

Pro případ, že přesto nějakou kolonu potkáte, je dobré mít v autě něco k jídlu a vodu. A také mít vždy v nádrži dostatek paliva, nezačít hledat pumpu až ve chvíli, kdy se rozsvítí kontrolka rezervy. Z Česka jsme zvyklí na nebývale hustou síť čerpacích stanic - v zahraničí bývá benzinek podstatně méně. Kdo si chce být extra jistý, vezme s sebou plný kanystr.

Připomeňme také, že na dálnicích se jezdí vždy v pravém pruhu, a to i když je šesti- a víceproudá. Ostatní pruhy slouží pouze k předjíždění, přesto nejen u nás je často k vidění řidič, který jede trvale v prostředním jízdním pruhu.

Únava za volantem je velmi nebezpečná. (Ilustrační foto)

Ať už jste zvyklí jezdit dlouhé trasy či nikoliv, vždy dbejte na jedno - únava může zabíjet. Podle Autoklubu čtyřhodinová jízda bez přestávky prodlužuje reakční čas řidiče o polovinu a dvakrát zvyšuje riziko účasti na dopravní nehodě.

Nejnebezpečnější období z tohoto hlediska potkají ti, kteří jedou na noc - od půlnoci do čtvrté hodiny ranní. Přílišná únava, která vede ke zhoršení koncentrace a může vést až k mikrospánku, se ale může objevit i kdykoliv během dne.