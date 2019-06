mb, Novinky, ČTK

Elektronicky si dálniční známku mohou řidiči koupit v řadě okolních zemí, např. i na Slovensku nebo v Rakousku. Česká republika se k nim přidá od roku 2021, ovšem na rozdíl od Rakouska, kde si stále můžete koupit papírovou známku, bude u nás elektronické pořízení jedinou cestou.

Vláda schválila zavedení elektronických známek už dříve, Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) nyní připravuje výběrová řízení a technická řešení pro jejich systém. Po návštěvě ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) v sídle fondu to novinářům řekl ředitel SFDI Zbyněk Hořelica.

Možná budou známky i pro jeden kraj



Poplatek bude možné uhradit na internetu anebo prostřednictvím mobilní aplikace. Nestane se tak, že byste koncem ledna přijeli na čerpací stanici pro známku, ale odjeli s nepořízenou kvůli vyprodaným zásobám.

Do budoucna by také mohlo být možné zavedení tzv. krajské známky, po nichž některé regiony volaly. To by některým řidičům mohlo snížit náklady na provoz vozidla, ovšem o cenách takových známek je zatím předběžné i spekulovat.

Co dělat při ztrátě značky?



Platby budou vázány na registrační značku vozidla a zaplacení budou kontrolovat kamery na dálnicích. K tomu chce ministerstvo dopravy využít také brány ze současného mýtného systému, které budou po přechodu na nový mýtný systém bez využití.

Pokud motorista ztratí značku a bude si muset vyzvednout nové tabulky s novým číslem, nepřichází o zaplacený dálniční poplatek. Dle vyjádření ministerstva dopravy zní aktuální plán tak, že motorista navštíví speciální web, kde zadá změnu, správce systému to ověří v registru vozidel a změnu zaeviduje. To by se mělo stát bezprostředně po nahlášení na webu.

Cena roční známky má zůstat na 1500 korunách, přesto si ministerstvo dopravy od tzv. videotollingu slibuje vybrat o 220 milionů korun ročně více. Počítá také se snížením nákladů o 120 milionů korun za rok.