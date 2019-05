fra, Novinky

Pokud někdo bude chtít jeden z 99 vyrobených kusů Audi TT Quantum Gray Edition, bude se muset na německých stránkách Audi zaregistrovat, přejít do skupiny Audi TT a tam najít záložku na prodej tohoto vozu.

Zatím není přesně jasný další průběh. Pravděpodobně si objedná auto a objednávku nakonec přece jen půjde podepsat k nějakému dealerovi, kterého si vybere na internetu. Audi totiž už dopředu chce obchodníky uklidnit, že je z celého cyklu nevynechá a nepřijdou tak o peníze z budoucích prodejů.

Bude mít auto nějaké další doplňky? To se dozvíme až na internetu.

Uvnitř je vše prošito kontrastní červenou nití.

Co vůz nabídne navíc? Především jde o lak, konkrétně částečně matný šedý lak, který je v interiéru doplněn červenými akcenty. To je zatím všechno, co o autě a jeho specialitách víme. Dále známe jeho motor. Základem je totiž 45 TFSI Quattro S tronic, takže dvoulitrový čtyřválec s přeplňováním produkuje výkon 180 kW a spolupracuje se sedmistupňovou automatickou převodovkou. Síla pak jde na všechna kola.

Cena vozu bude 62 305 eur, což je při současném kurzu asi 1,6 milionu korun. To je o 18 445 eur (476 000 Kč) víc než standardní model. Takže očekáváme, že by auto mělo mít víc vylepšení než jen červené prošití sedadel a jiný lak. Ono totiž i ostřejší Audi TTS stojí proti téhle speciálce o 7305 eur (188 000 Kč) méně.