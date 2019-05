fra, Novinky

Dnes jednoznačně nejluxusnější auto pro manažery z Ingolstadtu je Audi A8. Velký sedan je moderní, technicky na výši a svým zákazníkům může nabídnout opravdu vysoký komfort cestování. Ovšem nemá tu správnou charakteristiku, která by skutečně přitáhla ty nejbohatší.

Ukazuje se, že například Mercedes si znovuvytvořením značky Maybach nejdřív uřízl spíš ostudu, ale pak jeho přimknutím k Mercedesu udělal naopak geniální tah. Maybach táhne a Audi tomu chce učinit přítrž. A tak se na výroční konferenci představitelé značky rozhovořili i o tomhle tématu.

Značka Horch se znovu narodí?

Audi A8 tak nebude nejluxusnější verzí ani jako Long. Bude ještě něco navíc. Něco, co by mělo konkurovat Maybachu či Bentley. A mohlo by to vytáhnout z šedé zóny jméno Horch. O tomhle plánu už si cvrlikají vrabci na střeše firemní centrály. Horch je dávné jméno luxusních vozidel, takže Audi by mohla následovat příkladu Mercedesu.

Ovšem je tu otázka, co bude pod kapotou? Bude to dvanáctiválec? To by v dnešní době bylo dost odvážné, ovšem milionáři zase chtějí jít trochu proti proudu. Takže pořádný agregát s ohromným objemem by mohl připadat v úvahu. Jenže koncern Volkswagen, včetně Audi, se zavázal k postupnému přechodu k elektrickým verzím. Pokud bude marketing dobře pracovat, mohla by značka svým zákazníkům předestřít výhody hybridního soustrojí nebo dokonce elektrického pohonu. Právě ten byl pro sedan A8 na výroční konferenci také potvrzen.