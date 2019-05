fra, Novinky

Šestá generace Opelu Corsa zatím ztratila jakoukoli vůni spalovaného benzínu či nafty. Pod kapotou se usídlila elektřina. A nutno podotknout, že co do parametrů je tohle auto velmi zajímavé.

Všimněte si „ploutve” na C-sloupku.

Nejpopulárnější model značky Opel se v šesté generaci spoléhá na stokilowatový elektromotor s točivým momentem 260 N.m. Energii mu dodává akumulátor o kapacitě 50 kWh. Pro srovnání, Renault Zoe nabízí 41 kWh, Nissan Leaf 40 nebo 60 kWh a Volkswagen e-Golf jen 35,8 kWh.

Corsa-e, jak se tenhle vůz přesně nazývá, podle měřicího cyklu WLTP na jedno nabití ujede 330 kilometrů. Nabízí tři jízdní režimy: Normal, Eco a Sport. Samozřejmě že na sportovní režim ten maximální dojezd bude o kus kratší, ovšem i tak je tahle hodnota docela zajímavá. Mezi městskými vozy je to určitě nadprůměr, např. u zmíněného Zoe Renault udává 300 km.

I když to Opel nepotrvdil, pravděpodobně stojí auto na platformě koncernu PSA.

Dynamika auta také není nejhorší. Na stovku zrychlí za 8,1 sekundy. Bohužel zatím neznáme maximální rychlost a nebyly oznámeny ani detaily dobíjení. Víme jen, že za třicet minut se auto dokáže dobít na 80 % kapacity. Akumulátory jsou podle značky připraveny na rychlonabíječky, ovšem jakého výkonu, zatím nebylo oznámeno.

Auto s délkou 4,06 m je o kousek nižší, než je dosavadní generace, konkrétně o 48 mm. Například řidič sedí o 28 mm níž. Vůz má moderní rysy, které ale nezapomínají na své předchůdce.

Schema rozložení motoru a akumulátorů

Ovšem interiér je výrazně jiný. Pokud by neměl volant logo značky, ani bychom nepoznali, že jde o Opel. Digitální přístrojový štít a velká obrazovka infotainmentu (od 7 do 10 palců podle výbavy), stejně jako ovládání klimatizace – to všechno je zcela nové. Auto je připojeno na Opel Connect, který nabízí navigaci s dopravními informacemi i přímé spojení na silniční asistenční službu v případě potřeby.

Z dalších technologií, které se sem dostaly, můžeme jmenovat přední adaptivní světlomety LED Matrix - podle tiskové zprávy je to první použití této technologie v autě téhle třídy - dále adaptivní tempomat, sledování mrtvého úhlu nebo asistent parkování.

Přístrojová deska je velmi moderní.

Někdo se může bát, že auto zcela přišlo o spalovací motory. Nemělo by tomu tak být. Elektromobil je první verzí, která byla představena. Mají následovat i konvenční modely s benzínovým tříválcem o objemu 1,2 l (56 a 95 kW) a patnáctistovkovým dieselem (74 kW). Ale to jsou zatím neoficiální informace.

Opel Corsa-e bude mít jako mnoho jiných aut i předprodukční objednávky. Tento týden si můžou třeba zákazníci objednat Hondu e, Volkswagen nabízí objednávky modelu ID.3. Takže i Opel nabídne rezervace elektromobilu, který přijde na trh ke konci tohoto roku. Cena prozatím není známa.